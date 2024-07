Facturación y Suscripción

Suscripciones

*Por favor, ten en cuenta que esta política de reembolso solo es aplicable a la suscripción Perplexity Pro y no incluye las cargas Enterprise Pro o de API.

¿Ofrecen planes de suscripción para empresas/instituciones educativas?

No, actualmente no ofrecemos planes de suscripción especializados. A medida que crezcamos, podríamos adaptar tales suscripciones en el futuro.

Para empresas, ¿puedo compartir mi cuenta con otros dentro de mi organización?

Cada empleado debe tener su propia cuenta de Perplexity Pro. Se puede utilizar un único método de pago para todos los empleados. Para suscripciones de equipos, por favor visita nuestro sitio web Enterprise y preguntas frecuentes

¿Qué métodos de pago aceptan?

Tarjetas de crédito y débito (Visa, Master Card y AMEX)

Cash App

Google y Apple Pay

Transferencia ACH



Suscripciones Stripe (Navegador web)

¿Cómo descargar una factura de pago de suscripción o un recibo?

Para descargar una factura ve a Configuraciones haciendo clic en tu perfil en la parte inferior del menú lateral izquierdo. Desplázate hacia abajo para encontrar Subscription debajo de Perplexity Pro. Haz clic en Manage Pro lo cual te redirigirá a la página del plan actual. Desplázate hacia abajo hasta HISTORIAL DE FACTURAS y haz clic en la fecha de facturación que elijas. Serás redirigido a una nueva ventana con la opción de descargar la factura o tu recibo.





¿Cómo puedo actualizar mi información de facturación?

Para actualizar tu información de facturación ve a Configuraciones haciendo clic en tu perfil en la parte inferior del menú lateral izquierdo. Desplázate hacia abajo para encontrar Subscription debajo de Perplexity Pro. Haz clic en Manage Pro lo cual te redirigirá a la página del plan actual. Desplázate hacia abajo para encontrar Update Information bajo INFORMACIÓN DE FACTURACIÓN Y ENVÍO. Una vez que hagas clic, deberías poder actualizar tu información relacionada con la facturación y guardarla.





¿Cómo cambiar/agregar un método de pago?

Para cambiar/agregar un método de pago ve a Configuraciones haciendo clic en tu perfil en la parte inferior del menú lateral izquierdo. Desplázate hacia abajo para encontrar Subscription debajo de Perplexity Pro. Haz clic en Manage Pro lo cual te redirigirá a la página del plan actual. Haz clic en el icono de editar junto a tu método de pago para editar y haz clic en + Add payment method para añadir un nuevo método de pago a tu cuenta.



Más preguntas sobre suscripciones

¿Cómo puedo comenzar una suscripción?

Haz clic en Learn More bajo Pro en el menú lateral izquierdo o visita tu página de configuración. Elige un plan de suscripción (mensual/anual) y completa el pago. Una vez que se procese con éxito el pago serás usuario de Perplexity Pro. También puedes visitar perplexity.ai/pro para más información.

¿Es posible pausar mi suscripción?

No, actualmente no se permite pausar una suscripción. En caso de que no puedas realizar un pago, puedes cancelar tu suscripción y comenzarla de nuevo en un momento adecuado.

¿Qué sucede si no renuevo mi suscripción?

Serás revertido a la versión gratuita después de que se complete el ciclo de facturación actual y ya no podrás usar las funciones Pro.

Mi factura tiene información incorrecta, ¿cómo puedo corregir esto?

Contáctanos a través de Intercom o envía un correo electrónico a support@perplexity.ai

Cancelación

Si elimino mi cuenta, ¿se terminará mi suscripción?

No, por favor asegúrate de haber terminado tu suscripción antes de eliminar tu cuenta. Si te has suscrito a través de Stripe (web) visita tu página de configuraciones y cancela a través de Subscription Management .

Si te has suscrito a través de una de las aplicaciones, por favor hazlo a través de la ventana de administración de suscripciones para el sistema operativo correspondiente que tengas (Android o iOS)

¿Cómo cancelo mi suscripción?

Para cancelar tu suscripción ve a Configuraciones haciendo clic en tu perfil en la parte inferior del menú lateral izquierdo. Desplázate hacia abajo para encontrar

¿Puedo cancelar mi suscripción en cualquier momento?

Sí, puedes cancelar tu suscripción en cualquier momento. Tenga en cuenta que su cuenta volverá a la versión gratuita una vez finalizado el ciclo de facturación actual.

¿Qué sucede con mi cuenta cuando cancelo una suscripción?

Su suscripción Pro no se renovará para el próximo ciclo de facturación y su cuenta volverá a la versión gratuita cuando cancele la suscripción.

¿Es posible reactivar mi suscripción después de cancelarla?

Sí, puedes reactivar tu suscripción después de cancelarla. Para reactivar su suscripción, vaya a Configuración haciendo clic en su perfil en la parte inferior del menú del lado izquierdo.

Desplácese hacia abajo para encontrar Suscripción en Perplexity Pro. Haga clic en Manage Pro , que lo redirigirá a la página del plan actual. Haga clic en Renovar plan o Actualizar plan y complete el pago.

¿Necesito cancelar mi suscripción antes de la fecha de renovación para evitar cargos?

Sí, si no deseas seguir siendo usuario Pro, debes cancelar la suscripción antes de que finalice el ciclo de facturación actual para evitar cargos por renovación de suscripción.

Cancelé mi suscripción, pero me cobraron o se están intentando realizar cargos. ¿Qué puedo hacer?

Verifique que haya cancelado su suscripción yendo a su página de configuración y luego haciendo clic en administrar suscripción. Si se han realizado cargos o se siguen intentando después de esto, envíenos un correo electrónico a support@perplexity.ai para obtener ayuda.

Reembolsos

¿Cuál es su política de reembolso?

Tenemos diferentes políticas de reembolso según el tipo de suscripción, las leyes regionales y el estado de la cuenta.

Clientes de la UE, el Reino Unido o Turquía: si vive en la UE, el Reino Unido o Turquía, es elegible para un reembolso si cancela su suscripción dentro de los 14 días posteriores a la compra, esto se aplica tanto a las suscripciones mensuales como a las suscripciones anuales. En su solicitud de reembolso, especifique que está solicitando un reembolso de la UE, el Reino Unido o Turquía.

Todos los demás clientes

Si bien nos adherimos estrictamente a nuestras propias políticas, reconocemos que pueden ocurrir errores y que Perplexity puede no cumplir con sus requisitos. Nuestro objetivo es hacer que la política de reembolso sea lo más razonable posible.

Suscripciones mensuales: Puede solicitar un reembolso mensual hasta 24 horas después de la fecha de compra. Incluya detalles sobre por qué solicita un reembolso. Suscripciones anuales: los suscriptores son elegibles para un reembolso completo dentro de las 72 horas posteriores a la fecha y hora de compra original. No se harán excepciones para quienes solicitaron reembolsos después de este período de tiempo.

Sin embargo, tenga en cuenta que si anteriormente recibió un reembolso por nuestro servicio, nos reservamos el derecho de rechazar solicitudes de reembolso posteriores. Esta política existe para evitar el abuso de nuestro sistema de reembolso y garantizar el uso justo de nuestro servicio. Por lo tanto, lo anterior no será aplicable a usted.

¿Cómo puedo solicitar un reembolso?

Si las condiciones anteriores se aplican a usted y se ha suscrito a través de la web en perplexity.ai, puede procesar un reembolso de autoservicio siguiendo estos pasos:

Visita perplexity.ai/pro Ir a Gestión de Suscripciones Abrirá un portal de Stripe, en esta vista haga clic en Cancelar suscripción. La opción de obtener un reembolso estará disponible junto con una confirmación de cancelación.

Si las condiciones de reembolso se aplican a usted y no ve esta lógica, contáctenos a través de su página de configuración a través de Intercom o enviando un correo electrónico a support@perplexity.ai puede enviarnos un correo en español, nuestro equipo de soporte lo habla.

Olvidé darme de baja, ¿puedo solicitar un reembolso después de este período?

Dado que sigue las pautas mencionadas anteriormente. Emitiremos un reembolso según esta condición.

Me suscribí a través de la aplicación, ¿cómo procedo?

Si se suscribió a través de Google Play, podemos procesar el reembolso nosotros mismos, así que envíenos un correo electrónico o contáctenos a través de Intercom.

Para los suscriptores de iOS, no nos es posible realizar reembolsos nosotros mismos. Siga estos pasos para solicitar un reembolso:

Vaya a: reportaproblem.apple.com Inicie sesión con el mismo ID de Apple asociado con la compra de la App Store Consulta tu historial de compras digitales Toca "¿En qué podemos ayudarte?" cuadro de texto en la parte superior y seleccione "Solicitar un reembolso" para comenzar Sigue las instrucciones





Quiero un reembolso o crédito por la suscripción anual para poder cambiar a una suscripción mensual, ¿es posible?

Se aplica la misma política anterior, podrás procesar un reembolso siempre que sea dentro del tiempo establecido anteriormente. No tomamos crédito de esta transacción, por lo que tendrás que comenzar una nueva suscripción mensual y pagar el monto indicado en ese momento.





¿Cómo puedo solicitar un reembolso?

Teniendo en cuenta la política anterior, puede solicitar un reembolso comunicándose con nosotros en support@perplexity.ai o creando un ticket en nuestra ventana de Intercom.

Terminación de la cuenta: si su cuenta se cancela por violar los Términos de uso de Perplexity, no recibirá un reembolso por el crédito restante o el servicio prepago.

Facturación y suscripción a travez de iOS (Apple App Store)

Todas las compras realizadas a través de la aplicación Perplexity para iOS se gestionan a través de la App Store. Recuerde que las suscripciones se renovarán automáticamente a menos que se cancelen antes del final del período actual. El cargo se realizará 24 horas antes del final del período.

¿Cómo puedo obtener una suscripción?

Toque el ícono de configuración ubicado en la esquina superior izquierda de la aplicación. Toque Perplexity Pro → Más información. Elige tu plan. Para obtener más información sobre Pro, haga clic aquí. Haga doble clic para suscribirse o ingrese la contraseña de su ID de Apple. Su suscripción estará vinculada a su cuenta de ID de Apple, establecida en la parte inferior de la pantalla. Luego tendrás acceso a Perplexity Pro. ¡Disfruta!

¿Cómo puedo cancelar mi suscripción?

Vaya a la aplicación App Store. Toque el icono superior derecho para acceder al perfil de su cuenta. Toca Suscripciones Busque Perplexity la aplicacion. Podrás cancelar tu suscripción.

¿Cómo puedo cambiar mi suscripción de mensual a anual?

Vaya a la aplicación App Store. Toque el icono superior derecho para acceder al perfil de su cuenta. Toca Suscripciones Busque Perplexity la aplicacion. Podrás modificar tu suscripción.

Quiero un reembolso, ¿cómo procedo?

Todos los reembolsos son manejados por Apple; siga estos pasos para enviar un reclamo de reembolso. Autorizamos las solicitudes de reembolso realizadas dentro de los 30 días siguientes a la fecha en que se suscribió.

Vaya a: reportaproblem.apple.com Inicie sesión con el mismo ID de Apple asociado con la compra de la App Store Consulta tu historial de compras digitales Toca "¿En qué podemos ayudarte?" cuadro de texto en la parte superior y seleccione "Solicitar un reembolso" para comenzar Sigue las instrucciones

¿Puedo transferir mi suscripción a otra cuenta de Perplexity?

Debido a que Apple maneja la suscripción, no es posible cambiar o transferir una suscripción a otra dirección de correo electrónico.

Si desea suscribirse con otra dirección de correo electrónico, envíe una solicitud de reembolso o espere hasta que caduque su suscripción y luego regístrese con otra cuenta.

Facturación y suscripción para electronicos Android (Google Play Store)

¿Cómo puedo iniciar una suscripción?

Toque el ícono de configuración ubicado en la esquina superior izquierda de la aplicación.

Toque Perplexity Pro → Más información. Elige tu plan. Para obtener más información sobre Pro, haga clic aquí. Elige tu suscripción, recuerda que estará vinculada a la cuenta de Google vinculada a tu tienda Google Play. Una vez que haya pagado, tendrá acceso a Perplexity Pro. ¡Disfruta!

¿Cómo puedo cancelar mi suscripción?

Vaya a la aplicación Google Play Toque el ícono de Configuración en la esquina superior derecha de la pantalla. Toque Pagos y suscripciones Toca en Perplexity Podrás ver todas las configuraciones asociadas a tu suscripción con nosotros. Puede cancelar su suscripción tocando el botón Cancelar suscripción en la parte inferior de la pantalla.

¿Cómo puedo actualizar mi información de facturación? ¿O cambiar/añadir método de pago?

Abra la aplicación Google Play. En la parte superior derecha, toca el ícono de perfil. Toque Pagos y suscripciones y luego Métodos de pago y luego Más configuraciones de pago. Si se le solicita, inicie sesión en Google Pay. Debajo del método de pago que deseas editar, toca Editar. Haz tus cambios. Toca Actualizar

¿Puedo transferir mi suscripción a otra cuenta de Perplexity?

Debido a que Play Store maneja la suscripción, no es posible cambiar o transferir una suscripción a otra dirección de correo electrónico.

Si desea suscribirse con otra dirección de correo electrónico, envíe una solicitud de reembolso o espere hasta que caduque su suscripción y luego regístrese con otra cuenta.

Quiero un reembolso, ¿cómo procedo?

Los reembolsos son manejados por Play Store y Perplexity. Puede enviar un reclamo de reembolso a través de Google o enviarnos un correo electrónico a support@perplexity.ai con detalles sobre por qué desea un reembolso.

Estos son los pasos para enviar un reclamo a través de Play Store:

Vaya a play.google.com. En la parte superior derecha, haz clic en tu foto de perfil. Haga clic en "Pagos y suscripciones" y luego en "Presupuesto e historial de pedidos". Para el pedido que desea devolver, haga clic en "Informar un problema". Seleccione la opción que describa su situación y complete el formulario, indicando que desea un reembolso. Haga clic en "Enviar"

Solución de problemas

Me suscribí a través de la aplicación o web; ¿Por qué no puedo ver mi estado Pro en la aplicación o en el navegador web?

Asegúrese de haber iniciado sesión con la misma cuenta a la que tiene una suscripción. Si inició sesión con Apple, también puede iniciar sesión en perplexity.ai usando Apple en el navegador web.

Puede verificar en qué correo electrónico inició sesión su cuenta de Perplexity yendo a su perfil de Configuración en el navegador web o en la aplicación.

