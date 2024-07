Ayuda con Inicio de Sesión y Configuración de la Cuenta

Características y Ventajas de abrir una cuenta?

¿Cuáles son las características y ventajas de registrarse en una cuenta gratuita?

Al registrarte para obtener una cuenta gratuita, obtienes acceso a todas nuestras características principales. Esto incluye la capacidad de usar Copilot hasta 5 veces al día, subir archivos 3 veces, y utilizar Colecciones e Hilos. Estas características están diseñadas para mejorar tu experiencia y productividad.

Creación de una Cuenta

¿Cómo puedo crear una cuenta?

Crear una cuenta es sencillo. El método más simple es iniciar sesión usando tu cuenta de Apple o Google. Esto proporciona una forma fácil y segura de acceder a Perplexity a largo plazo, y lo recomendamos si está disponible para ti.

Alternativamente, puedes registrarte usando tu dirección de correo electrónico. Después de registrarte, recibirás un enlace de inicio de sesión en tu bandeja de entrada, que te dirigirá de forma segura a Perplexity.

Seguridad y Gestión de la Cuenta

¿Puedo crear una contraseña para mi cuenta?

Actualmente, no admitimos la creación de contraseñas. En su lugar, debes iniciar sesión utilizando el proceso de verificación por enlace enviado a tu correo electrónico, asegurando un método de acceso seguro sin necesidad de contraseñas.

¿Puedo cambiar la dirección de correo electrónico asociada con mi cuenta?

No, una vez que se registra una dirección de correo electrónico con una cuenta, no se puede cambiar. Si pierdes acceso a tu correo electrónico o necesitas cambiarlo por razones de seguridad, por favor contacta al soporte en support@perplexity.ai para solicitar la eliminación de la cuenta.

¿Establecen o tienen acceso a mi contraseña?

No, no establecemos contraseñas ni tenemos acceso a ellas, ya que Perplexity no utiliza contraseñas para iniciar sesión. El acceso se concede a través de la autenticación de Google o Apple o mediante enlaces de inicio de sesión enviados a tu correo electrónico.

¿Es posible transferir datos entre cuentas?

No, no se admite la transferencia de datos entre cuentas.

¿Puedo transferir mi Suscripción Pro a otra cuenta?

Las Suscripciones Pro compradas en la web pueden ser transferidas, pero las compradas a través de dispositivos móviles no. Si necesitas transferir una suscripción comprada en la web, por favor contacta a support@perplexity.ai para obtener asistencia.

Uso de la Cuenta

¿Puedo compartir mi cuenta con alguien más?

Se desaconseja encarecidamente compartir tu cuenta debido a preocupaciones de privacidad y seguridad. También viola nuestros Términos de Uso, arriesgando la suspensión o terminación de la cuenta. Eres responsable de todas las actividades en tu cuenta. Para proteger tu información, no compartas tu cuenta. Si sospechas del uso no autorizado de tu cuenta, por favor comunícate con nuestro equipo de soporte.

¿Es compatible una VPN con Perplexity?

No se recomienda usar una VPN con Perplexity, ya que puede desencadenar frecuentes controles de seguridad por parte de Cloudflare y potencialmente hacer que la aplicación móvil no sea utilizable. Si experimentas problemas persistentes de carga o controles de seguridad, podría indicar interferencia de la VPN.