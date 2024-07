Perfil, Configuraciones e Idiomas.

¿Qué ajustes e información solicita Perplexity de mí?

¡Queremos asegurarnos de que tu experiencia con Perplexity sea diseñada especialmente para ti! Por eso ofrecemos una variedad de ajustes para personalizar tu cuenta. Ten en cuenta que estos ajustes son 100% opcionales, pero mejorarán mucho tu experiencia si les prestas atención.

Ajustes Generales

Personaliza tu experiencia general en Perplexity, como tu idioma preferido y las preferencias de notificación.

¿Cómo edito la apariencia de la interfaz en Perplexity?

Puedes elegir entre tener siempre una interfaz clara, oscura o que coincida con las preferencias de tu sistema. Actualmente no apoyamos elecciones de color personalizadas o de UI.

¿Puedo usar Perplexity en modo incógnito?

Sí, puedes configurar el modo incógnito para todas las consultas navegando hasta el fondo y seleccionando "Incógnito" de la lista desplegable donde se indica tu perfil.

Ten en cuenta que esto no se puede configurar si no has iniciado sesión en Perplexity, en esos casos tus hilos son siempre anónimos, así que no hay necesidad de incógnito.

Ajustes de Cuenta

Gestiona tus detalles de inicio de sesión, contraseña y seguridad de la cuenta para mantener todo seguro.

¿Qué controles de privacidad ofrecen?

Puedes desactivar el Uso de Datos de AI. Esta función nos permite usar tus datos de búsqueda para mejorar nuestros modelos de AI. Desactiva esta configuración si prefieres excluir tus datos de este proceso.

Por favor, lee nuestra Política de Privacidad y Términos de Uso si tienes alguna pregunta sobre tu cuenta en Perplexity.

¿Para qué son mi nombre de usuario y avatar?

Tu nombre de usuario y avatar son una forma divertida de personalizar tu experiencia. Siempre permanecerán privados a menos que elijas compartir una colección o hilo. Incluso entonces, tienes control total y necesitarías hacerlos públicos explícitamente.

¿Cómo puedo cambiar mi dirección de correo electrónico o método de inicio de sesión?

No podemos cambiar las direcciones de correo electrónico para cuentas existentes o crear contraseñas en nombre de nuestros usuarios. Si necesitas cambiar de cuenta, te sugerimos crear una nueva. Puedes registrarte usando Google o un enlace de inicio de sesión enviado directamente a tu bandeja de entrada. Ambos no soportarán contraseñas.

Si tienes una suscripción Pro existente, podemos transferirla a una nueva cuenta de Perplexity si es necesario. Por favor, envía un correo electrónico a pro@perplexity.ai

¿Y qué pasa con mis datos? Desafortunadamente no podemos transferir datos de una cuenta a otra. Si deseas mantener hilos, puedes agregarlos a una Colección e invitarte como colaborador en la nueva cuenta, aunque no serás el propietario de la Colección original.

¿Cómo puedo establecer una contraseña? No soportamos contraseñas. Por favor, inicia sesión usando la autenticación de Google o Apple o mediante un enlace mágico enviado por correo electrónico.





Ajustes de Perplexity Pro

Desbloquea funciones avanzadas y aprovecha al máximo Perplexity ajustando tus configuraciones de Pro. Aprende más sobre Perplexity Pro aquí.

Ajustes de Perfil

Añade un toque personal actualizando tu foto de perfil, biografía y otra información para mostrar tu personalidad.

¿Qué es el Perfil?

La sección Perfil en tus ajustes es donde capturas todas tus preferencias únicas para recopilar información para que la IA las recuerde y use esa información para brindarte resultados que se adapten mejor a ti. No hay necesidad de repetir instrucciones personalizadas o preferencias aplicadas aquí en tus consultas.

Puedes encontrar tu Perfil de IA en tu página de Ajustes en la pestaña de la esquina superior derecha.

¿Qué debería incluir en la sección de Perfil?

Puedes incluir detalles que ayuden a Perplexity a personalizar tu experiencia, como la edad, ubicación, intereses, valores y creencias, formato de respuesta de búsqueda, idioma preferido o incluso necesidades dietéticas. Por ejemplo, si te gusta la ciencia y hablas inglés, la IA adaptará las respuestas en consecuencia. Recuerda, comparte solo lo que te haga sentir cómodo, ya que priorizamos tu privacidad.

¿Por qué no se aplican los criterios de mi perfil de IA a mis resultados de búsqueda?

Puede que hayas olvidado activar tu Perfil de IA. Navega hasta Perfil de IA en el menú lateral izquierdo en la web o hacia el fondo de la página si estás en un navegador móvil, luego presiona Activar en la esquina superior derecha.

Por favor, recuerda que hay limitaciones técnicas en lo que los asistentes y modelos pueden hacer en términos de instrucciones personalizadas. No es posible "ajustar finamente" los modelos a través del perfil de IA o agregar documentos o imágenes de referencia.

¿Necesito usar una Búsqueda Pro para que los criterios de mi Perfil de IA se apliquen a los resultados de búsqueda?

¡Para nada! Tu Perfil de IA mejorará tus resultados de búsqueda en la Búsqueda Rápida también. Sin embargo, la búsqueda Pro tiene la ventaja de clarificar tus consultas para obtener mejores resultados.

¿Cómo se establece mi ubicación?

Tu ubicación se infiere de tu red, pero se puede cambiar en los ajustes de tu Perfil. Si realizas una consulta sin establecer la Ubicación en tu perfil, recibirás una respuesta basada en tu ubicación de red.

Idiomas

¿Cómo puedo cambiar el idioma de la interfaz y de respuesta de Perplexity para adaptarlo a mi preferencia lingüística?

El idioma de la interfaz se infiere de los ajustes de tu navegador y sistema operativo, estamos trabajando para soportar más idiomas en el futuro.

¿Cómo puedo asegurarme de que Perplexity responda en mi idioma preferido?

El idioma de respuesta se detecta en base a tu pregunta, pero puede ser reemplazado en los ajustes de tu Perfil. Puedes configurar tu idioma preferido para las respuestas de IA yendo a tus Ajustes, siguiendo la pestaña de Perfil y desplazándote hasta ¿En qué idioma debe responder la IA?

Ten en cuenta que esta preferencia anulará el idioma en el que se hizo la consulta inicial, por ejemplo; si haces una pregunta en inglés, recibirás una respuesta en el idioma que hayas elegido.

Ajustes de API

Para acceder a nuestra API y nuestra variedad de modelos, la pestaña de ajustes de API será tu punto de operación, puedes agregar métodos de pago, monitorear tu uso y generar claves de API para integrar Perplexity perfectamente en tu flujo de trabajo. Aprende más sobre la API aquí.