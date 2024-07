¿Para qué sirve la comunidad de Discord?

Nuestro Discord es la comunidad de Perplexity donde los usuarios se reúnen para discutir temas relacionados con Perplexity y la IA. Tenemos varios canales como bibliotecas de comandos, retroalimentación, casos de uso e informes de errores.

La mayoría de nuestros usuarios se unen porque están interesados en discutir cómo usar Perplexity, probar funciones Beta, hablar con los Desarrolladores y el Equipo, así como compartir sus casos de uso y otras Herramientas de IA.

¿Cómo puedo contactar al equipo de Perplexity?

Puedes hablar con el equipo de Perplexity en Discord mencionándolos, por favor no envíes mensajes directos a nuestros miembros y sé paciente con ellos si no responden. Nuestros gerentes de comunidad son ok.alex y danielagmz888 . Cualquiera con el icono de Perplexity es parte del equipo.

También tenemos voluntarios de la comunidad muy amigables que están felices de responder tus preguntas. Por favor, revisa las preguntas frecuentes antes de hacer preguntas, tenemos la mayoría de la información relevante aquí.

¿Cuáles son las reglas de Discord?

Trata a los miembros de la comunidad con respeto.

No participes en acoso, comportamiento odioso o malicioso. Mantén un ambiente positivo y constructivo. Esto significa no hacer burlas, insultar, exigir o menospreciar a nuestro personal y a otros.

No difundas información errónea y mitos sobre Perplexity y LLM’s

Mientras que la IA es un concepto novedoso y algo misterioso y entendemos que es fácil especular, no toleraremos desinformación sobre las capacidades de Perplexity. Si tienes alguna duda sobre lo que Perplexity puede hacer y no hacer, acércate a uno de los voluntarios de la comunidad, gerentes o miembros del equipo.

Mantén el contenido apropiado.

Contenido inapropiado, como mensajes o medios NSFW, no está permitido. Fotos de perfil/nombres inapropiados no serán tolerados y resultarán en una expulsión.

No hagas spam.

Usa los canales de manera apropiada y evita enviar mensajes excesivos. Mensajes en mayúsculas, publicar repetidamente en un corto periodo de tiempo o hacer publicaciones muy similares se consideran spam.

Respeta la privacidad.

Mantén la información personal y sensible privada. Por favor no compartas ni publiques ninguna información sobre otros sin su consentimiento.

No hagas publicidad.

No envíes mensajes directos a los miembros promocionando tus productos, servicios o proyectos. Puedes hablar sobre un proyecto en el que estás trabajando en el canal ⁠🤝│proyectos-comunitarios, pero por favor no hay otros anuncios de servidores y manténlo consistente con la regla de no hacer spam.

Evita discusiones y contenidos políticos.

Por favor abstente de discutir asuntos políticos para mantener un ambiente pacífico y respetuoso para todos los miembros de la comunidad.

Mantén las discusiones relevantes.

Mantén las discusiones productivas y sobre el tema, y ten en cuenta lo que otros usuarios en un canal pueden encontrar útil al publicar. Puedes compartir tu contenido útil y descubrimientos en el canal ⁠⁠💗│compartiendo.

No vuelvas a publicar contenido de otros públicamente sin su permiso.

No uses ningun contenido o enlace de este servidor de Discord sin obtener permiso del creador original.