¿Necesitas ayuda?

Estoy teniendo dificultades técnicas al usar Perplexity, ¿qué debo hacer?

De vez en cuando tenemos problemas técnicos, es posible que no puedas ver tus hilos, ver cosas alteradas o que no puedas generar una respuesta. Estos problemas suelen resolver dentro de un período de 30 minutos a unas horas, dependiendo de la causa.

Para asegurar un rendimiento óptimo de Perplexity en tu navegador o dispositivo móvil, y para refrescar en caso de que haya problemas con nosotros, por favor sigue estos pasos:

Borra los datos de navegación, incluyendo cookies y las imágenes y archivos almacenados en caché Cierra sesión Reinicia el navegador y/o la app Vuelve a iniciar sesión en Perplexity

Si notas algún problema, por favor espera alrededor de una hora antes de contactar a support@perplexity.ai

¿Dónde puedo aprender más sobre Perplexity?

Tenemos una amplia gama de recursos a tu disposición, para consultar el Centro de Ayuda , busca el ? en la parte inferior izquierda de la pantalla. Tenemos una Guía de Inicio que te ayudará a cubrir lo básico.

Si eres un Usuario Pro, tienes acceso a Intercom en tu página de configuración. Allí también podrás acceder a un Centro de Ayuda.

¿Cómo puedo contactar al equipo de Perplexity?

Hay múltiples formas de contactar a nuestro equipo, somos muy activos en Discord y nos complace responder preguntas rápidas o recibir comentarios, la comunidad también le gusta ayudar, especialmente si buscas aprender a maximizar las características de Perplexity y saber más sobre la IA.

Si necesitas soporte de cuenta, ajustes en facturación y suscripciones, o reportar un error, por favor contacta a support@perplexity.ai o crea un ticket usando nuestro canal de Intercom que se encuentra en tu página de configuración si eres un suscriptor Pro.

Estoy teniendo problemas y no puedo solucionarlos con los recursos proporcionados por Perplexity, ¿qué puedo hacer?

Si no puedes resolver los problemas con los recursos que hemos proporcionado, por favor escríbenos a support@perplexity.ai

Si es un reporte de error, por favor incluye la siguiente información en el correo electrónico para que podamos comenzar con la depuración del problema de inmediato.





¿Por qué no puedo iniciar sesión usando el enlace enviado a mi cuenta de correo electrónico?

Recomendamos usar una cuenta de gmail o apple para iniciar sesión en Perplexity, ya que hemos visto problemas con otros clientes de correo electrónico, estamos trabajando activamente en solucionar este problema y mejorar la experiencia general de inicio de sesión.

Si no puedes iniciar sesión, puede haber varias razones para esto. Por favor verifica esta lista de verificación para asegurarte de que nada está obstruyendo un proceso de inicio de sesión sin complicaciones.

Revisa tu carpeta de spam Asegúrate de que los enlaces que estás recibiendo no estén vencidos, ya que los más nuevos se pueden confundir con los viejos enlaces de inicio de sesión. Estás abriendo el enlace en el mismo dispositivo que usas Perplexity. Tu proveedor de correo electrónico no está bloqueando ningún enlace Desactiva cualquier escáner de correo electrónico

Si aún tienes problemas, por favor envíanos un ticket titulado "Soporte de Cuenta: No Puedo Iniciar Sesión" y te ayudaremos.

Estoy teniendo problemas para iniciar sesión en la aplicación móvil; ¿qué puedo hacer?

Si te encuentras con obstáculos para iniciar sesión, aquí hay algunos pasos para solucionar:

Asegúrate de que la configuración de tu teléfono permita que Perplexity se inicie a través de enlaces de inicio de sesión. Verifica que estás usando el enlace de inicio de sesión más reciente. Los más antiguos podrían interferir. Asegúrate de que estás abriendo el enlace de inicio de sesión en el mismo dispositivo donde estás usando la app de Perplexity. Comprueba que tu proveedor de correo electrónico no está bloqueando nuestros enlaces. Desactiva temporalmente cualquier software de escaneo de correo electrónico que puedas tener. Si estás usando una VPN, por favor desactívala, ya que esto puede estar impidiendo que accedas a nuestra aplicación.

Para una experiencia más fluida, considera iniciar sesión a través de tu cuenta de Google o Apple.

¿Cómo puedo reportar respuestas incorrectas o inexactas?

Valoramos mucho tus reportes sobre las respuestas que estás obteniendo, no dudes en compartir con nosotros cualquier informe de calidad.

La primera forma de compartir comentarios es a través del ícono de bandera debajo de tu respuesta. En la ventana emergente de Ayúdanos a mejorar , selecciona las opciones apropiadas y haz clic en Enviar . Tu retroalimentación nos ayudará a mejorar tu experiencia de búsqueda.

También puedes informar directamente a nosotros una respuesta incorrecta o inexacta creando una solicitud de ticket en nuestra ventana de soporte o enviando un correo electrónico a support@perplexity.ai

Por favor sigue los consejos a continuación sobre cómo enviar un reporte para una respuesta inexacta, con errores o dañina:

Estoy conectado a Perplexity pero no puedo ver mi estado Pro, ¿qué hago?

Asegúrate de que has iniciado sesión en la cuenta asociada a tu suscripción Pro de Perplexity. También puedes verificar el estado actual del pago en tu Configuración luego ir a Administrar Suscripción . Si no puedes ver el estado Pro allí, es probable que haya un problema con el pago, por favor comunícate con support@perplexity.ai para obtener ayuda.

Estoy interesado en invertir, colaborar o adquirir su extensión de Chrome o aplicación móvil, ¿cómo puedo hacerlo?

No consideramos propuestas de inversión, colaboraciones ni estamos buscando ser comprados. Por favor no nos contactes solicitando ninguna de estas cosas ya que no responderemos a tu consulta.