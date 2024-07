¿Qué es Perplexity Pro?

¿Qué obtengo con Pro?

Búsquedas Pro prácticamente ilimitadas: La búsqueda Pro, nuestro acompañante interactivo de búsqueda, es excelente manejando consultas ambiguas. Hace preguntas de aclaración según sea necesario y ofrece respuestas extensamente investigadas con una precisión significativamente mejorada. Los suscriptores Pro pueden hacer uso de más de 300 consultas diarias Pro.

Aprende más sobre Búsquedas Pro de Perplexity

Adjuntar Imágenes y Archivos: Sube archivos fácilmente, desde PDFs y CSVs hasta imágenes, y explora sus contenidos con preguntas utilizando modelos de vanguardia como Claude 3 y GPT-4 Turbo.

Aprende más

Modelos de IA Potentes:

Puedes mejorar el modelo predeterminado de tu elección, en tu Configuración, a GPT-4 Turbo de OpenAI, Claude 3 de Anthropic para Opus o Sonnet. El modelo de Perplexity llamado "Experimental" basado en modelos de código abierto, y el Grande de Mistral. También tienes la opción de reescribir una respuesta con un modelo diferente dentro de un hilo. GPT-4 Turbo es preferido por su increíble nivel de precisión, Claude por respuestas naturales y carga de archivos, mientras que el modelo Experimental de Perplexity está bien ajustado para ser conciso y preciso.

Crédito API:

Tu membresía de Perplexity Pro te obsequia $5 cada mes para usar en pplx-api. Perfecto para desarrolladores y curiosos de la IA, nuestra API ofrece acceso de vanguardia a los últimos LLMs con actualizaciones continuas—aquí no hay cortes de conocimiento. Sumérgete en nuestros modelos pplx-online (7b y 70b), o explora las capacidades de modelos de código abierto de primera categoría como Mistral 7b, Mixtral 7x8b y Llama 2 13/70b. También alojamos nuestros propios modelos en línea llamados Sonar. Puedes consultar una lista de los modelos aquí.

Aprende más

¿Cuántos usos de búsqueda Pro obtengo con Pro?

La búsqueda Pro permite hasta más de 300 usos por día.

¿Cada cuánto se reinicia el contador de búsqueda Pro?

Cada vez que usas una búsqueda Pro o un modelo avanzado, se deduce un crédito de tu contador. El crédito utilizado se restaurará automáticamente exactamente 24 horas después. Esto significa que el contador no se reinicia a su valor máximo después de un período fijo.



Por ejemplo, si usaste 20 créditos en diferentes momentos del día, cada uno de esos 20 créditos volverá a tu contador precisamente 24 horas después de su respectivo tiempo de uso.

¿Cuál es el número de usos que tengo con los modelos avanzados en una cuenta Pro?

Sí, todas las consultas que utilizan un modelo avanzado se tratan de la misma manera que las búsquedas Pro en términos de contar hacia tu límite diario. Tu cuenta tiene un total de 600 usos por día, que incluye tanto búsquedas Pro como consultas de modelo avanzado.Es importante tener en cuenta que usar el modelo predeterminado no afecta tu conteo diario. Puedes usar el modelo predeterminado tanto como desees sin afectar los 600 usos diarios asignados para búsquedas Pro y consultas de modelo avanzado.

¿Cómo unirme al canal de Discord de usuarios Pro?

Puedes unirte al canal de Discord Pro utilizando el enlace de invitación disponible en tu cuenta de Perplexity en el menú lateral izquierdo. En caso de que la invitación haya expirado, por favor contacta a Alex Romanov (nombre de usuario de discord - ok.alex ) o a uno de los miembros del equipo de Perplexity AI en nuestro servidor de discord.

¿Puedo usar Perplexity Pro en varios dispositivos simultáneamente?

Sí, puedes usar Perplexity Pro en varios dispositivos simultáneamente, tu cuenta Pro está vinculada al correo electrónico que utilizaste para iniciar sesión en Perplexity. Asegúrate de usar el mismo correo electrónico en todos los dispositivos.

¿Qué es "Soporte Pro"?

Como suscriptor de Perplexity Pro, obtienes acceso a canales de soporte exclusivos que proporcionan asistencia más rápida:

Canal Pro en Discord: Se te otorgará acceso a un canal Pro dedicado en nuestro servidor de Discord, donde puedes conectar con nuestro equipo y otros usuarios Pro. Soporte Intercom: Puedes contactar a nuestro equipo de soporte directamente a través de Intercom, que se encuentra en tu página de configuración de Perplexity (perplexity.ai/configuración). Nuestro equipo priorizará tus consultas y se esforzará por proporcionar una respuesta dentro de 1 a 2 días hábiles, asegurando que recibas asistencia más rápida en comparación con los correos electrónicos de soporte estándar.

Estos canales adicionales de soporte están diseñados para brindar a los suscriptores Pro una experiencia más fluida y eficiente al buscar ayuda u orientación.

¿Cuáles son los modelos avanzados?

Todos los modelos, excepto el modelo predeterminado, se clasifican como avanzados. Ten en cuenta que esta información evoluciona rápidamente y que la mejor práctica es discernir cuál prefieres por ti mismo. Aquí hay un resumen rápido de lo que distingue a cada uno:

GPT-4 Turbo: El famoso modelo de Open AI detrás de ChatGPT, conocido por su razonamiento y capacidades de procesamiento de lenguaje natural, mostrando un rendimiento a nivel humano en varios estándares profesionales y académicos

Claude 3: Ofrecemos tanto los modelos Sonnet como Opus, Opus tiene capacidades muy avanzadas y se considera el LLM más avanzado del mercado en este momento.

Experimental: Nuestro modelo propio, optimizado para concisión y respuestas menos restrictivas a cualquier consulta.

Grande de Mistral: Según Mistral. "Alcanza capacidades de razonamiento de primera categoría. Puede usarse para tareas complejas de razonamiento multilingüe, incluyendo la comprensión de texto, transformación y generación de código."

¿Hay algún límite en el número de veces que puedo usar los modelos avanzados?

Todos los modelos avanzados se cuentan como usos en el mismo contexto que la Búsqueda Pro. Entonces, todos estos tienen unos 600 usos aproximadamente por día.

Podrás ver el conteo exacto cuando pases el cursor sobre el interruptor de búsqueda Pro.

¿Cómo puedo aprender más sobre los modelos que Perplexity me ofrece?

Te invitamos a echar un vistazo a nuestra Colección curada sobre IA aquí. Donde podrás leer algunas preguntas frecuentes de IA, respondidas por Perplexity.

¿Cómo cambio entre los modelos?

Puedes cambiar entre nuestros modelos en tu página de configuración donde se indica Modelo de IA en la subsección Perplexity Pro.

¿Puedo cambiar el modelo que estoy usando fuera de la página de configuración?

No puedes cambiar el modelo fuera de tu página de configuración, puedes cambiarlo para una pregunta de seguimiento dentro de un hilo haciendo clic en Reescribir

Si Perplexity me da acceso a GPT-4, ¿significa esto que puedo instalar complementos?

Perplexity no permite la instalación de complementos directamente en GPT-4. Puedes usar GPT 4 para generar respuestas con búsqueda regular o Pro.

¿Cómo funcionan las referencias? ¿Puedo acumularlas?

Las referencias no son acumulativas para un monto total mayor a $10 por ciclo de facturación. Puedes acumular x cantidad de referencias pero solo se aplicará una por ciclo de facturación.

Si estás en una prueba de 7 días, o en un cupón de descuento no podrás referir a otros. Puedes comenzar a referir después de tu primer ciclo de facturación activo.

Si elimino mi cuenta, ¿terminará mi suscripción?

No, asegúrate de haber terminado tu suscripción antes de eliminar tu cuenta. Si te has suscrito a través de Stripe (web) entonces por favor visita tu página de Configuración y cancela a través de Gestión de Suscripción

Si te has suscrito a través de una de las aplicaciones, por favor hazlo a través de la ventana de gestión de suscripciones para el sistema operativo correspondiente que tengas (Android o iOS)

¿Puedo usar mi cuenta de GPT+ o Claude.ai para acceder a Perplexity Pro?

No, somos una entidad separada con un servicio de suscripción diferente. El acceso a los servicios de suscripción de estas plataformas no te otorga acceso a Perplexity Pro. Ofrecemos la API para que estos modelos generen respuestas, y no la interfaz, funciones y experiencias que ofrecen en sus sitios web.

¿Por qué mi estado de Pro no es visible?

Hay varias razones por las cuales esto puede ser. Aquí hay una lista de comprobación rápida para revisar antes de contactar al soporte:

Doble chequea si hay un correo electrónico que indique que tu pago no se procesó. Asegúrate de que tu dirección de facturación y método de pago sean correctos. Doble chequea que estés ingresando con el mismo correo electrónico con el que te suscribiste a Perplexity Pro. Somos sensibles a las mayúsculas, por lo tanto ingresa con el mismo correo electrónico exacto y método de autenticación que utilizaste para registrarte. Limpia el caché y las cookies o reinicia la aplicación, a veces hay errores molestos que se arreglan una vez que se reinician.

Si ninguna de estas ha solucionado el problema, por favor contacta a support@perplexity.ai